​Зделар исключает вариант с трансфером из ЦСКА в «Спартак»

Летний новичок ЦСКА полузащитник Саша Зделар получил вопрос о том, мог бы он перебраться в «Спартак».

«Я здесь всего неделю и только узнаю все вещи, связанные с дерби. Что касается перехода, об этом даже не стоит говорить. Все знают, что я не уйду», - высказался Зделар в интервью для sport24.

В настоящий момент ЦСКА и «Спартак» располагаются на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги, набрав по 10 очков при разности мячей 11:3.

Первое большое московское дерби сезона 2022/2023 между ЦСКА и «Спартаком» пройдёт в средине октября. Ближайший же матч «армейцы» проведут 13 августа. Их соперником будет чемпион последних лет – «Зенит».