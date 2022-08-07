​Чернов: «Не обращаю внимания на разговоры о «Зените»

Защитник Никита Чернов дал комментарий по поводу разговоров о возможной конкуренции «Спартака» с «Зенитом» за титул чемпиона России.

Напомним, что после четырёх туров «Спартак» располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги вместе с ЦСКА. Московские гранды набрали по 10 зачётных баллов при разности голов 11:3.

«Все нагнетают обстановку, говоря про «Зенит»? Я не обращаю на это внимания. Я говорил, что мы идём от игры к игре. «Зенит» через месяц у нас. Думаю, что нет времени загадывать на этот срок», - слова Чернова приводит на своих страницах «Чемпионат».

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов. На текущий момент питерцы отстают от «Спартака» на два зачётных балла.