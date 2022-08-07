​Сторожук прокомментировал слухи о своём уходе из «Краснодара»

Рулевой «Краснодара» Александр Сторожук высказался по поводу слухов о своём возможном уходе из клуба.

«Это же журналисты звонят и узнают, а не кто-то из представителей «Краснодара» говорит. У этих людей и спросите, откуда информация. На меня это никак не давит», - высказался Сторожук, чьи слова на своих страницах передаёт Metaratings.

«Краснодар» располагается в верхней части турнирной таблицы Российской премьер-лиги, набрав семь очков в четырёх стартовых турах. Следующий матч «быки» проведут в субботу, 13 августа. Их соперником будет столичное «Динамо».

Напомним, что Александр Сторожук принял «Краснодар» весной.