Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Сторожук прокомментировал слухи о своём уходе из «Краснодара»

07 Августа 2022 • 12:28 Комментировать

Рулевой «Краснодара» Александр Сторожук высказался по поводу слухов о своём возможном уходе из клуба.

«Это же журналисты звонят и узнают, а не кто-то из представителей «Краснодара» говорит. У этих людей и спросите, откуда информация. На меня это никак не давит», - высказался Сторожук, чьи слова на своих страницах передаёт Metaratings.

«Краснодар» располагается в верхней части турнирной таблицы Российской премьер-лиги, набрав семь очков в четырёх стартовых турах. Следующий матч «быки» проведут в субботу, 13 августа. Их соперником будет столичное «Динамо».

Напомним, что Александр Сторожук принял «Краснодар» весной.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Сторожук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
07.08  15:00 Торпедо Москва ... Химки
07.08  17:30 Крылья Советов ... Динамо Москва
07.08  20:00 Ростов ... Оренбург 1.80 3.90 4.20
07.08  20:00 Сочи ... Пари НН
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Августа
12:54 · Россия. Премьер-лига
​Зделар исключает вариант с трансфером из ЦСКА в «Спартак»
12:41 · Россия. Премьер-лига
​Чернов: «Не обращаю внимания на разговоры о «Зените»
12:28 · Россия. Премьер-лига
​Сторожук прокомментировал слухи о своём уходе из «Краснодара»
12:14 · Россия. Премьер-лига
​Рианчо: «Абаскаль способен переиграть Семака и привести «Спартак» к чемпионству»
11:51 · Россия. Премьер-лига
​Мележиков ответил на вопрос о том, станет ли «Спартак» искать замену Мозесу
11:33 · Россия. Премьер-лига
​Камоцци допускает, что «Спартак» выиграет 20 матчей РПЛ подряд
11:25 · Россия. Премьер-лига
​Смородская призывает руководство «Локомотива» уйти в отставку
11:18 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА показал речь Федотова в раздевалке видео
11:08 · Россия. Премьер-лига
«Катастрофа, ужасный старт»: в «Локомотиве» оценили результаты команды
11:07 · Россия. Премьер-лига
​Уткин оценил успешный старт «Спартака» в РПЛ
10:52 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Карраскаль хочет быть чемпионом, поэтому остался в ЦСКА»
10:25 · Россия. Премьер-лига
Медина - о разгроме «Факела»: «Одна из самых сложных игр за ЦСКА»
10:17 · Россия. Премьер-лига
Фукс оценил шансы ЦСКА побороться с «Зенитом» за чемпионство
09:59 · Россия. Премьер-лига
Умяров: «Спартак» всегда должен побеждать»
09:47 · Россия. Премьер-лига
Кучаев подвёл итоги матча ЦСКА - «Факел»
Все новости
Рекомендуем