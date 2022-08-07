​Рианчо: «Абаскаль способен переиграть Семака и привести «Спартак» к чемпионству»

Рауль Рианчо, который в своё время работал в тренерском штабе «Спартака», выразил радость от того, что команда хорошо стартовала в новом чемпионате.

Напомним, что «Спартак» после четырёх туров делит с ЦСКА место на вершине турнирной таблицы РПЛ. «Красно-белые» набрали 10 очков при разности мячей 11:3.

По словам Рианчо, «Спартак» может стать чемпионом России, прервав гегемонию «Зенита». Питерцы, как известно, завоёвывали чемпионский титул Премьер-лиги в четырёх последних случаях.

«Я думаю, что Абаскаль способен переиграть Семака и привести команду к чемпионству в свой первый сезон в РПЛ», - слова Рианчо на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Следующий матч РПЛ «Спартак» проведёт 14 августа – против «Сочи».