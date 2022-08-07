​Мележиков ответил на вопрос о том, станет ли «Спартак» искать замену Мозесу

В субботнем матче чемпионата России против «Урала» «Спартак» потерял Виктор Мозеса – нигериец получил повреждение. Диагноз Мозеса ещё не известен, но у игрока имеется подозрение на серьёзную травму, из-за которой он может пропустить до четырёх месяцев.

Евгений Мележиков, занимающий пост генерального директора «Спартака», ответил на вопрос о том, станет ли клуб искать для Виктора Мозеса замену, если травма действительно окажется серьёзной.

«Будет ли «Спартак» искать замену в случае серьёзной травмы Мозеса? Тогда рассчитываем на то, что Миша Игнатов станет достойной заменой», - слова Мележикова передаёт «Чемпионат».

«Спартак» после четырёх туров располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги России вместе с ЦСКА.