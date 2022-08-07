​Камоцци допускает, что «Спартак» выиграет 20 матчей РПЛ подряд

В субботу «Спартак» обыграл «Урал» (2:0) и продлил победную серию в Российской премьер-лиге до трёх матчей. По поводу нынешней формы «красно-белых» высказался Франко Камоцци, который в своё время был советником владельца клуба Леонида Федуна.

«Может ли «Спартак» выиграть минимум 20 раз в лиге? Возможно, но время покажет. Надеюсь, что «Спартак» станет чемпионом по итогам чемпионата», - высказался Камоцци, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Следующий матч российского чемпионата «Спартак» проведёт 14 августа. Команда Гильермо Абаскаля будет играть против «Сочи» на своём поле.

После четырёх туров «Спартак» располагается на вершине турнирной таблицы вместе с соседями из ЦСКА.