Медина принял решение о будущем в ЦСКА

Парагвайский хавбек Хесус Медина не планирует покидать московский ЦСКА. Об этом в разговоре с прессой поведал его агент Ренато Биттар.

«Хесус не уйдет из ЦСКА. Это команда высокого уровня», - передает слова представителя футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что полузащитник присоединился к «армейскому» клубу в январе нынешнего года. Он переехал в российскую Премьер-лигу из «Нью-Йорк Сити».

В нынешнем сезоне Медина принял участие в четырех поединках за москвичей, записав на свой счет три забитых мяча и две голевые передачи.

ЦСКА после четырех туров лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги.