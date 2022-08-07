Нападающий «Краснодара» Кордоба рассказал о сроках возвращения на поле

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба, получивший повреждение во встрече со «Спартаком» в рамках второго тура РПЛ, высказался о сроках возвращения на футбольное поле.

В интервью «РБ Спорту» колумбийский футболист заявил, что продолжает курс восстановления.

«Когда вернусь на поле? Пока не знаю, но думаю, что совсем скоро», - сказал нападающий.

Напомним, что Кордоба пополнил ряды краснодарского коллектива летом прошлого года. Он провел за «быков» 18 поединков, отметившись шестью голами и четырьмя результативными передачами.

В пятом туре Премьер-лиги «Краснодар» на выезде сыграет против столичного «Динамо».