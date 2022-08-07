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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская отреагировала на слухи об уходе Федуна из «Спартака»

07 Августа 2022 • 06:26 Комментировать

Ольга Смородская, ранее занимавшая пост президента столичного «Локомотива», высказалась относительно слухов касательно возможного ухода из «Спартака» Леонида Федуна.

В разговоре с корреспондентом «РБ Спорта» она заявила, что не верит этой информации. По ее мнению, это какой-то пиар-ход по привлечению внимания к персоне Федуна.

Ранее в СМИ начали сообщать, что Леонид Арнольдович близок к уходу с поста президента «красно-белых». На его место сватают Ашота Хачатурянца, ранее занимавшего место главы российской Премьер-лиги.

В новом сезоне чемпионата России «Спартак» стартовал с трех побед и ничьей. Команда занимает второе место с десятью набранными баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Ольга Смородская
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