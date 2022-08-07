Смородская отреагировала на слухи об уходе Федуна из «Спартака»

Ольга Смородская, ранее занимавшая пост президента столичного «Локомотива», высказалась относительно слухов касательно возможного ухода из «Спартака» Леонида Федуна.

В разговоре с корреспондентом «РБ Спорта» она заявила, что не верит этой информации. По ее мнению, это какой-то пиар-ход по привлечению внимания к персоне Федуна.

Ранее в СМИ начали сообщать, что Леонид Арнольдович близок к уходу с поста президента «красно-белых». На его место сватают Ашота Хачатурянца, ранее занимавшего место главы российской Премьер-лиги.

В новом сезоне чемпионата России «Спартак» стартовал с трех побед и ничьей. Команда занимает второе место с десятью набранными баллами.