​«Спартак» контактирует с холдингом, владеющим «Манчестер Сити»

В своё время в прессе появлялась информация о том, что холдинг City Football Group может выкупить долю в «Спартаке». После игры с «Уралом» генеральный директор московского клуба Евгений Мележиков сообщил о сохраняющихся контактах с холдингом.

«Я контактировал с ними. У нас получался конструктивный и продуктивный диалог. Думаю, если мы будем хотя бы продолжать диалог, даже не сотрудничать, нам это не помешает. Контактировал ли я с ними после 24 февраля? Да. Мы периодически общаемся. Просто на личном уровне, а не на деловом», - сказал Мележиков журналистам.

Напомним, что City Football Group владеет «Манчестер Сити» и рядом других клубов по всему миру.