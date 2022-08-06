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​«Спартак» контактирует с холдингом, владеющим «Манчестер Сити»

06 Августа 2022 • 18:25 Комментировать

В своё время в прессе появлялась информация о том, что холдинг City Football Group может выкупить долю в «Спартаке». После игры с «Уралом» генеральный директор московского клуба Евгений Мележиков сообщил о сохраняющихся контактах с холдингом.

«Я контактировал с ними. У нас получался конструктивный и продуктивный диалог. Думаю, если мы будем хотя бы продолжать диалог, даже не сотрудничать, нам это не помешает. Контактировал ли я с ними после 24 февраля? Да. Мы периодически общаемся. Просто на личном уровне, а не на деловом», - сказал Мележиков журналистам.

Напомним, что City Football Group владеет «Манчестер Сити» и рядом других клубов по всему миру.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Мележиков City Football Group
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