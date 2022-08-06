​Мележиков: «Лукойл» выкупает стадион «Спартака»

Занимающий пост генерального директора «Спартака» Евгений Мележиков высказался о ситуации с домашним стадионом клуба – «Открытие Ареной».

«Правда ли то, что «Лукойл» хочет выкупить стадион «Спартака»? Правда (улыбается). Мы над этим работаем. Идёт оформление сделки по продаже стадиона.

Что это значит? Я не готов комментировать – это немного не в моей компетенции. Могу лишь сказать, что «Лукойл» и «Спартак» занимаются переоформлением стадиона», - рассказал Мележиков журналистам после матча против «Урала».

Напомним, что «Спартак» в субботу обыграл «Урал» на выезде со счётом 2:0.