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Павел Стипиди: «Локомотив» при Сёмине и Филатове был мощнейшим клубом, не то что сейчас» эксклюзив

06 Августа 2022 • 17:00 Комментировать (1)

Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал нынешнее положение московского «Локомотива».

- Вы правда верите, что «Локомотив» продал Бека Бека за 12 миллионов евро? Он футболист среднего уровня, таких в России много. Цорн называет сумму 12 миллионов и тут же объявляет, что эти деньги пойдут на приобретение других футболистов. После этого мне всё понятно. Как «Ницца» могла заплатить столько? Этот клуб по финансовым соображениям примерно соответствует «Сочи» или «Ахмату». Ну разводят же нашу аудиторию до смеха! Правильно сказал Черевченко, бывший руководитель «Спартака», что всё это очень сомнительно.

Куда вообще смотрят руководители нашего футбола, члены правительства? РЖД – это же Российские железные дороги, так на всех паровозах написано. А «Локомотивом» руководит клан немцев, которые что хотят, то и делают. У «железнодорожников» намечаются большие проблемы, потому что там и футболистов нет, и тренера нормального нет. При ком «Локомотив» последний раз становился чемпионом? При тренере Сёмине и руководителе Филатове. Вот тогда это был действительно мощнейший клуб, не то что теперь.

А сейчас они всех полезных людей разогнали на разных уровнях из руководства. Уволили даже Машкова, который легенда «Локомотива». Он что, сумасшедшие деньги получал там? Я его лично знаю с тех пор, когда ещё был судьей. Машков – прекрасный человек и профессионал, который сделал столько для клуба, сколько, наверное, все нынешние руководители «Локомотива» не сделали. Человек уже в возрасте, дали бы ему хотя бы доработать, отнеслись бы с уважением.

Можно проиграть «Зениту», но не 5:0 за один тайм. Баринов удивляется, что «Локомотиву» не дали выпустить двух игроков. Так вы правильно готовьте свои замены, и вам всё будут давать делать. Есть регламент, там всё написано – исполняйте его, и нет вопросов. Баринов говорит, что первый тайм они провели отлично. А почему тогда второй вдруг резко провели неотлично? «Локомотиву» ещё повезло, что он пропустил только пять.

С кем можно сравнить «Локомотив» из тех клубов, которые идут в верхней части таблицы? Ни с кем. «Сочи» играет сильнее, даже «Ахмат» играет сильнее. Понятно, что «Динамо», ЦСКА, «Зенит» сильнее. И «Спартак» впечатлил в матче с «Краснодаром». Понятно, что «Оренбург» сырой, но всё равно хороший посыл у спартаковцев есть. Может, как раз этого им не хватало раньше. А в «Локомотиве» людям, такое впечатление, тяжело играть, у них как будто гири на ногах висят.

Сегодня, 6 августа, «Локомотив» сыграет в 4-м туре РПЛ в гостях с «Краснодаром», стартовый свисток прозвучит в 20:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Чемпионат России РПЛ Павел Стипиди
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окончен Урал 0:2 Спартак Москва
Идет 43 минута ЦСКА Москва 0:0 Факел
06.08  20:00 Краснодар ... Локомотив Москва 2.45 3.70 2.75
06.08  20:00 Ахмат ... Зенит 5.50 4.30 1.58
07.08  15:00 Торпедо Москва ... Химки
07.08  17:30 Крылья Советов ... Динамо Москва
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