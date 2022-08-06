«Спартак» готовит отставку одного из руководителей

В руководстве московского «Спартака» назревают большие изменения. Как сообщается в телеграм-канале журналиста Ивана Карпова, пост генерального директора может покинуть Евгений Малежиков.

По сведениям инсайдера, боссы «красно-белых» считают, что этот пост нужно доверить другому человеку. Клуб уже якобы начал подыскивать преемника Малежикову.

Ранее сообщалось, что Леонид Федун может покинуть пост президента «Спартака». На его место начали сватать экс-главу РПЛ Ашота Хачатурянца.

Малежиков занимает пост генерального директора «красно-белых» с июля прошлого года.