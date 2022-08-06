ЦСКА дал последний шанс Гайчу

У аргентинского центрфорварда Адольфо Гайча есть последний шанс, чтобы остаться в московском ЦСКА. По сообщениям Metaratings.ru, тренеры «армейского» клуба дали 23-летнему две недели, дабы проявить свои лучшие качества. После этого периода будет принято окончательное решение по будущему игрока.

Адольфо присоединился к российскому клубу летом 2020 года, перебравшись из «Сан-Лоренсо». Его трансфер обошелся ЦСКА в 8,5 миллиона евро.

В составе российского коллектива аргентинец сыграл 19 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

В прошлом сезоне Гайч играл на правах аренды за испанскую «Уэску».