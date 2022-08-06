Агент Салаи высказался об интересе «Зенита»

Футбольный агент Даниэль Кастнер, который представляет интересы защитника стамбульского «Фенербахче» Аттилы Салаи, отреагировал на информацию об интересе петербургского «Зенита».

«Салаи может перейти в «Зенит»? На данной стадии я не могу обсуждать этот вопрос», - цитирует агента Sport24.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб готов заплатить за Аттилу около десяти миллионов евро. В свою очередь турецкая сторона хочет выручить с трансфера 12 миллионов. Конкурентом чемпиона России в споре за венгерского игрока является лондонский «Вест Хэм».

Защитник выступает за «Фенербахче» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.