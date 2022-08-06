«Спартак» отреагировал на переход Ларссона в «Шальке 04»

На днях шведский нападающий Джордан Ларссон, который ранее выступал за московский «Спартак», перебрался в Германию. Скандинавский форвард заключил трудовое соглашение с гельзенкирхенским «Шальке 04». В стане «красно-белых» отреагировали на трансфер своего бывшего игрока.

«Желаем ему удачи. Надеемся, что у него все сложится хорошо», - сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в интервью «Матч ТВ».

Ларссон заключил с немецким клубом трехлетнее трудовое соглашение.

В составе «Спартака» Джордан сыграл 83 поединка, отметившись 27 забитыми мячами и девятью ассистами.