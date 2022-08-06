Акинфеев рассказал, сколько ещё планирует играть

Капитан и вратарь столичного ЦСКА Игорь Акинфеев поведал о том, сколько еще планирует выступать на профессиональном уровне.

Во время общения с журналистом телеканала «Матч ТВ» 36-летний голкипер заявил, что собирается провести в большом футболе еще полтора-два года.

Напомним, что в 2018 году Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России.

Игорь - воспитанник академии ЦСКА. За первую команду голкипер играет с 2002 года. В новом сезоне чемпионата России он сыграл три встречи, в которых попустил два гола.

Ближайший матч ЦСКА проведет против воронежского «Факела» 6 августа.