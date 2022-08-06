Акинфеев назвал вратаря, который заменит его в ЦСКА

Страж ворот московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, кто заменит его в составе команды после завершения карьеры. В разговоре с корреспондентом «Матч ТВ», 36-летний голкипер назвал своим преемником 18-летнего Владислава Торопа.

«Все в его руках - большая перспектива, большой талант. Все будет зависеть от него. Дай бог, чтобы он вырос в классного вратаря», - сказал Акинфеев.

Акинфеев является воспитанником академии ЦСКА. За первую команду «армейцев» он выступает с 2002 года.

В новом розыгрыше российской Премьер-лиги вратарь провел три поединка, в которых попустил два мяча.