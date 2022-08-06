«Зенит» готов выделить 10 миллионов на трансфер ещё одного новичка

Защитник сборной Венгрии Аттила Салаи, который выступает на клубном уровне за стамбульский «Фенербахче», по-прежнему находится в сфере интересов петербургского «Зенита».

По сообщениям журналистов Sport24, руководство «сине-бело-голубых» предлагает за игрока порядка десяти миллионов евро, в то время как турецкая сторона рассчитывает выручить с его трансфера не менее 12 миллионов.

Аттила защищает цвета стамбульского коллектива с января прошлого года. Его контракт с «Фенербахче» рассчитан до конца июня 2025 года. В минувшем сезоне венгр провел 43 поединка, в которых получил восемь желтых карточек.