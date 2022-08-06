«Как бы не промахнуться и не у дел не остаться»: Непомнящий предостерёг Дзюбу

Известный футбольный эксперт Валерий Непомнящий поделился мнением о форварде Артёме Дзюбе, покинувшем петербургский «Зенит» этим летом. В настоящий момент игрок пребывает в статусе свободного агента.

«Не понимаю, что он ищет и хочет. То, что он имеет право на выбор – это да. Вот, как бы не промахнуться и не у дел не остаться», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

Напомним, что Дзюба защищал цвета «Зенита» с 2015 года. Этим летом у нападающего истек срок действия контракта с «сине-бело-голубыми». В последние недели 33-летний форвард поддерживал форму в расположении казанского «Рубина».