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Акинфеев рассказал о приглашении Джикии на тренировку «Бей Беги»

05 Августа 2022 • 21:08 Комментировать

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил о том, что капитан «Спартака» Георгий Джикия пригласил его поучаствовать в тренировке «Бей Беги».

«Джикия меня приглашал на тренировку команды Медиалиги. Желаю им успехов, но пока хочется поиграть полтора-два года в большой футбол», — заявил Акинфеев на телеканале «Матч ТВ».

Вратарь отметил, что пообещал Джикии приехать на тренировку, как только появится свободное время.

4 августа, созданный Георгием Джикией и Александром Соболев медийный клуб «Бей Беги», сыграл вничью с 2DROTS в рамках первого тура Московского кубка селебрити, игра завершилась со счетом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Акинфеев Георгий Джикия Бей Беги
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