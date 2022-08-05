Колосков не видит массового оттока бразильских игроков из РПЛ

Почетный президент Российского футбольного Союза Вячеслав Колосков не считает, что в текущих условиях можно говорить об оттоке бразильских футболистов из клубов российской Премьер-лиги. По его мнению, приток футболистов по-прежнему выше, чем отток - российский чемпионат является привлекательной ступенью для начала карьеры в европейском футболе.

- Ну, уехали два-три игрока. Я бы не стал делать из этого проблему. Если уехали, значит, для этого созрели условия. А посчитайте сколько бразильцев приехало к нам, - цитирует Колоскова издание Sport24.

Колосков возглавлял РФС с 1992 по 2005 год.