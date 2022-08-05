Егоров высказался о возможном введении штрафа за публичную критику судей

Экс-арбитр ФИФА Игорь Егоров поделился мнением о возможном введении штрафа за публичную критику судей.

«Может быть, в этом и есть какое-то рациональное зерно. Уже запредельная критика. Прошлый сезон заканчивали сплошными скандалами, хотелось бы, чтобы в этом было чуть тише и сдержаннее», — приводит слова Егорова «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что не знает, является ли возможная сумма штрафа в два миллиона рублей большой или маленькой суммой, это нужно спросить у самих клубов.

Ранее представитель «Химок» Роман Терюшков предложил ввести штраф в 2 млн рублей за публичную критику работы арбитров.