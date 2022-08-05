Сёмин: Пока сложно кого-то выделить из молодых российских игроков

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос о лучшем молодом российском игроке.

«Кто является лучшим молодым российским футболистом? Я не готов ответить на этот вопрос. Пока сложно кого-то выделить», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что пока он не видит такого игрока, игра которого вдохновляла бы настолько, чтобы назвать его лучшим.

Четвертый тур Российской премьер-лиги стартует матчем между «Уралом» и «Спартаком», встреча пройдет завтра, 6 августа, начало игры запланировано на 15:00 по московскому времени. Лидером РПЛ на данный момент является «Зенит».