Футбольный эксперт Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матчей 4-го тура чемпионата России.

- «Спартак» сыграет с «Уралом» на выезде. Останется ли он в числе лидеров в таблице?

- Сложная будет игра, но думаю, да. «Спартак» сейчас выглядит интересно. Появился какой-то луч света в темном царстве. Команда хорошо смотрится. Она должна победить «Урал». Тем более у екатеринбургской команды совсем ничего не получается. Нет ни игры, ни очков. Зрелище не очень приятное.

- Увидим ли мы третий разгром от «Спартака»?

- Будет сложнее. Уверен, что «Урал» соберется и все-таки даст бой «Спартаку». Но гости все равно выиграют.

- ЦСКА потерял очки в матче с «Пари НН», а «Факел» выдал фееричную игру с «Динамо». Допустят ли армейцы новую осечку?

- На этот раз ЦСКА вряд ли ее допустит. Он должен победить. Хотя «Факел» выглядит здорово. Можно только лестно о нем сказать.

- Увидим мы от «Факела» такую же интересную, атакующую игру, как с «Динамо»?

- Нет. Здесь больше надо говорить о «Динамо», у которого не в порядке оборона, причем это просматривалось с первого тура. Это вполне понятно, потому что многие ребята ушли, и это не способствовало порядку в защите.

- ЦСКА сделал несколько приобретений. Мы увидим кого-то из новичков, как думаете?

- Не думаю, что Федотов выпустит сразу всех. Будет постепенно вводить их в игру. Если в ком-то есть необходимость, он поставит. Мне интересно посмотреть на нового защитника. Понятно, что это уже опытный, квалифицированный человек. А если футболист хороший, он быстро впишется в команду и будет выглядеть гармонично. Понятно, что какая-то адаптация нужна, но если игрок классный, это обычно происходит быстро.

- «Локомотив» увяз в подвале турнирной таблицы и ему предстоит матч в Краснодаре. Какие ожидания от игры?

- Для меня это будет самая интересная игра. Обе команды стартовали не очень удачно. Видно, что пока игра страдает. Но это две очень интересные команды по подбору футболистов. Я видел подготовку «Краснодара», когда он два матча играл с «Ростовом» и «быки» выглядели очень прилично. У «Локомотива» в предстоящем матче будут существенные потери. Но состав все равно очень сильный. Поэтому я ожидаю хорошей игры. Уверен, она получится очень интересная.

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- Склоняетесь больше к ничьей?

- Не думаю. Команды играют в открытый футбол, который способствует голам. Хотя все может быть. Я ближе к тому, что победят железнодорожники, но обе команды интересные, поэтому прогнозировать сложно. Обе способны как выиграть, так и проиграть.

- «Ахмат» не побеждал «Зенит» с 2017 года и часто получает от него не меньше двух голов. Так будет и на этот раз?

- Сейчас, как мне видится, есть «Зенит» и все остальные. Хотелось бы, чтобы все были, как «Зенит», но, тем не менее, расклады такие. Питерцы хороши и по игре, и по составу. Был прокол с «Химками», но это от расхлябанности после Суперкубка. Недооценка соперника и переоценка себя.

- Они не допустят такой осечки второй раз?

- Нет. «Зенит» очень хорошо выглядит.

- «Динамо» пока не проиграло ни одного матча, при этом не смогло выиграть у «Факела», а «Крылья Советов» пока неплохо набирают очки. Что думаете об этом матче?

- «Динамо» не то, что было в прошлом году, но оно все равно посильнее самарцев по подбору игроков. Прошло достаточно времени, чтобы команда стала более цельной и приняла требования нового тренера. Для меня москвичи – фавориты встречи.

Елена Григорьевская