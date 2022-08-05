Названа новая трансферная цель «Зенита»

18-летний центральный защитник Роберт Ренан, правами на которого владеет бразильский «Коринтианс», имеет вариант продолжения карьеры в российской Премьер-лиге. Как информирует Br NoticiasYahoo, перспективный футболист находится в сфере интересов петербургского «Зенита».

Как сообщает источник, «сине-бело-голубые» ведут переговоры с бразильской стороной о трансфере Ренана. Официального предложения «Коринтиансу» пока не поступало.

Этим летом чемпион России оформил трансферы двух бразильских игроков. Ряды петербургского коллектива пополнили голкипер Иван и полузащитник Густаво Мантуан.