Московский клуб хочет подписать Кудряшова

35-летний российский защитник Фёдор Кудряшов, выступающий в турецком чемпионате за «Антальяспор», может вернуться на родину.

Согласно сведениям Transfermarkt, заинтересованность в услугах опытного футболиста проявляет московское «Торпедо». Столичный клуб рассматривает вариант с приглашением Кудряшова этим летом.

Фёдор защищает цвета «Антальяспора» с 2020 года. Его действующее трудовое соглашение с турецким коллективом рассчитано до окончания сезона-2022/2023.

В общей сложности россиянин сыграл за «Антальяспор» 95 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.