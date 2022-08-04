​Мойзес хочет пойти по стопам известных бразильцев, игравших за ЦСКА

Новоиспечённый футболист ЦСКА Мойзес в своём первом интервью для клуба высказался о соотечественниках, которые ранее играли за «армейцев».

«Я знаю, что здесь выступали такие бразильцы, как Жо, Вагнер Лав, Дуду, Карвальо. С Дуду мы играли в 2018 году в «Ботафого», Жо - мой хороший друг. Я счастлив, что эти игроки оставили свой след в истории ЦСКА, и я хочу хотя бы немного повторить их достижения», - слова 27-летнего Мойзеса приведены на страницах официального сайта московского клуба.

Мойзес выступает на позиции левого защитника. В ЦСКА бразилец будет выступать под номером 27.

Напомним, что ЦСКА взял Мойзеса в аренду у «Интернасьонала» до конца сезона 2022/2023. После этого московский клуб будет иметь право выкупить футболиста.

Ближайший матч Российской премьер-лиги ЦСКА проведёт 6 августа. В субботу вечером команда Владимира Федотова сразится с «Факелом» из Воронежа. Стартовый свисток на «ВЭБ Арене» прозвучит в 17:30 по московскому времени.

На текущий момент ЦСКА с 7 очками располагается на вершине таблицы РПЛ вместе с «Зенитом» и «Спартаком».