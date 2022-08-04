Мостовой удивлён выбором лучшего игрока июля в РПЛ

Бывший футболист российской сборной и московского «Спартака» Александр Мостовой удивлен тем, что лучшим игроком июля в российской Премьер-лиге признан Даниил Уткин из «Ростова».

Мостовой считает, что в российском чемпионате были игроки, которые сыграли ярче в первых трех турах чемпионата Росии.

- Не согласен с тем, что Уткин лучший игрок РПЛ в июле. Давать такой приз за навесы со штрафного? Я бы сделал бы главными претендентами на звание лучшего игрока месяца Сперцяна, Смолова и Промеса, потому что они много забили, - заявил Мостовой в интервью Metaratings.ru.

Четвертый этап чемпионата России в Премьер-лиге начнется в субботу, 6 августа. Всего чемпионат состоит из тридцати туров, действующим чемпионом России является питерский «Зенит».