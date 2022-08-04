Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой удивлён выбором лучшего игрока июля в РПЛ

04 Августа 2022 • 19:02 Комментировать

Бывший футболист российской сборной и московского «Спартака» Александр Мостовой удивлен тем, что лучшим игроком июля в российской Премьер-лиге признан Даниил Уткин из «Ростова».

Мостовой считает, что в российском чемпионате были игроки, которые сыграли ярче в первых трех турах чемпионата Росии.

- Не согласен с тем, что Уткин лучший игрок РПЛ в июле. Давать такой приз за навесы со штрафного? Я бы сделал бы главными претендентами на звание лучшего игрока месяца Сперцяна, Смолова и Промеса, потому что они много забили, - заявил Мостовой в интервью Metaratings.ru.

Четвертый этап чемпионата России в Премьер-лиге начнется в субботу, 6 августа. Всего чемпионат состоит из тридцати туров, действующим чемпионом России является питерский «Зенит».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Даниил Уткин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Августа
19:05 · Россия. Премьер-лига
​Мойзес поделился эмоциями после перехода в ЦСКА
19:02 · Россия. Премьер-лига
Мостовой удивлён выбором лучшего игрока июля в РПЛ
18:45 · Россия. Премьер-лига
​Игрок «Урала» Цулукидзе перенёс операцию в Риме
18:39 · Россия. Премьер-лига
​Мойзес определился с номером в ЦСКА
18:19 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» заявил Караваева на РПЛ – он не играл с марта
17:58 · ФНЛ-2. Группа 3. Подгруппа 1
​«Калуга» выпустила четыре формы в честь разных стихий, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии
17:49 · Россия. Премьер-лига
​«Мне неинтересен Карпин» и «Ростов» - Мостовой ответил тренеру сборной России
17:43 · Россия. Премьер-лига
​Карпин: «Мне ещё не хватало про Медиалигу разговаривать, а про Мостового тем более»
17:22 · Россия. Премьер-лига
​Черчесов объяснил, почему Дзюба до сих пор без клуба
16:34 · Россия. Премьер-лига
​Агент Барбоза: «Дзюба может играть в любой из топ-5 лиг Европы» 2
16:27 · Россия. Премьер-лига
Данни удивлён ситуацией Дзюбы
15:56 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев предлагает Зарему Салихову на должность руководителя «Спартака» 5
15:37 · Россия. Премьер-лига
​Мойзес в четверг подписывает контракт с ЦСКА – агент 1 эксклюзив
15:14 · Россия. Премьер-лига
​Шуфутинский может «перевернуть календарь» на матче ветеранов «Спартака» и «Зенита»
14:48 · Россия. Премьер-лига
​Карпин прокомментировал признание Уткина лучшим футболистом РПЛ в июле
Все новости
Рекомендуем