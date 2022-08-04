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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мойзес – игрок ЦСКА официально

04 Августа 2022 • 18:06 Комментировать (1)

ЦСКА официально объявил о подписании контракта с Мойзесом. 27-летний левый защитник был арендован у «Интернасьонала» до конца сезона 2022/2023. После срока аренды московский клуб будет иметь возможность выкупа Мойзеса.

Мойзес впервые будет играть за пределами родной страны. Ранее защитник выступал исключительно в Бразилии.

Ближайший матч Российской премьер-лиги ЦСКА проведёт в субботу, 6 августа. Команда Владимира Федотова будет играть против «Факела» на своём поле.

После трёх сыгранных туров ЦСКА входит в тройку лидеров чемпионата России – «армейцы» набрали семь зачётных баллов.   

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