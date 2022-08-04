​«Мне неинтересен Карпин» и «Ростов» - Мостовой ответил тренеру сборной России

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин не стал комментировать назначение Александра Мостового тренером клуба Медиалиги, чётко дав понять, что его эта история вообще не интересует. Тренеру сборной России ответил сам Мостовой.

«А мне неинтересен он [Карпин] и «Ростов». У каждого своя жизнь», - слова Мостового приводит на своих страницах «Чемпионат».

Все мысли Валерия Карпина сейчас сосредоточены на домашней игре Российской премьер-лиги против «Оренбурга», которую «Ростов» проведёт 7 августа.

В трёх прошедших турах чемпионата России «Ростову» удалось набрать пять зачётных баллов.