​Черчесов объяснил, почему Дзюба до сих пор без клуба

Артём Дзюба встретил новый футбольный сезон, пребывая в статусе свободного агента. По поводу ситуации 33-летнего футболиста высказался Станислав Черчесов, который в настоящий момент работает в «Ференцвароше». У тренера нашлось объяснение.

«Дзюба - футболист высокого уровня, не все команды могут удовлетворить его амбиции», - высказался Черчесов, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Черчесов отметил, что иногда лучше не торопиться с выбором нового клуба, а хорошо присмотреться к вариантам.

Напомним, что Артём Дзюба поддерживает форму за счёт тренировок в казанском «Рубине».