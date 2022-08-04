​Агент Барбоза: «Дзюба может играть в любой из топ-5 лиг Европы»

Время идёт, а Артём Дзюба продолжает пребывать в статусе свободного агента и поддерживать форму через занятия в «Рубине». По поводу перспектив экс-форварда «Зенита» высказался известный агент Паулу Барбоза.

По словам Барбозы, которые на своих страницах передаёт «РБ Спорт», Дзюба сможет найти себе команду, как только захочет этого. А пока же форвард просто выжидает лучшего предложения.

«Дзюба способен заиграть в любом из топ-5 чемпионатов Европы. Англия, Германия, Испания и Италия - любая команда оттуда хотела бы, чтобы он играл у них», - поделился своим мнением агент.

Напомним, что Артём Дзюба по завершению прошлого сезона покинул «Зенита» из-за истечения срока контракта.