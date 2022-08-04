Данни удивлён ситуацией Дзюбы

Бывший капитан «Зенита» Мигель Данни высказался по поводу ситуации форварда Артёма Дзюбы. Как известно, 33-летний нападающий до сих пор не имеет клубной прописки. В настоящий момент футболист занимается поиском команды, поддерживая при этом форму за счёт тренировок в «Рубине».

«Для меня это удивительно. Артём - отличный футболист, легенда «Зенита». Уверен, он обязательно найдёт себе команду в ближайшее время. Это невозможно, чтобы такой игрок остался без клуба», - высказался Данни, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Ранее в прессе проскакивала информация о том, что проблемой Артёма Дзюбы являются его высокие запросы по заработной плате. Многие клубы, которым Дзюба интересен, не готовы платить ему большие деньги.

В рамках РПЛ Артём Дзюба провёл 390 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 148 результативных ударов.