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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Данни удивлён ситуацией Дзюбы

04 Августа 2022 • 16:27 Комментировать

Бывший капитан «Зенита» Мигель Данни высказался по поводу ситуации форварда Артёма Дзюбы. Как известно, 33-летний нападающий до сих пор не имеет клубной прописки. В настоящий момент футболист занимается поиском команды, поддерживая при этом форму за счёт тренировок в «Рубине».

«Для меня это удивительно. Артём - отличный футболист, легенда «Зенита». Уверен, он обязательно найдёт себе команду в ближайшее время. Это невозможно, чтобы такой игрок остался без клуба», - высказался Данни, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Ранее в прессе проскакивала информация о том, что проблемой Артёма Дзюбы являются его высокие запросы по заработной плате. Многие клубы, которым Дзюба интересен, не готовы платить ему большие деньги.

В рамках РПЛ Артём Дзюба провёл 390 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 148 результативных ударов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Данни Мигель Данни Артём Дзюба
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