Кокорина отстранили от команды, переходы Миранчука и Шомуродова сорвались: главные трансферы и слухи недели

Новости недели о состоявшихся и планирующихся переходах

На календаре последний месяц лета, пролетает уже первая его рабочая неделя. Грустно. А для трансферного рынка ещё и «опасно». Ведь вместе с летом закончится и время покупок, усилений, все дела нужно успеть за август. Вот «Аталанта», «Рома» и «Фиорентина» в усиленном режиме ищут новые клубы Миранчуку, Шомуродову и Кокорину. Пока не выходит. А кто сработал лучше? «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире агентов и трансферов. Самые интересные новости, свершившиеся переходы/аренды и слухи собраны в нашем традиционном дайджесте.

Российская премьер-лига

ЦСКА работает по всем позициям

Ещё на прошлой неделе ЦСКА заинтриговал всех презентационным роликом с главной селекционной службы. Андрей Мовсесьян там перевернул аж четыре карточки с новичками и, казалось, что представления персоналий не заставят себя долго ждать. Но процесс затягивается. Официально «перевёрнуты» только две карточки. ЦСКА представил серба Сашу Зделара и чилийца Фелипе Мендеса. Новички уже обживаются в команде, а Зделар даже успел выйти на замену в игре против «Пари НН».

А вот остальные две персоны пока остаются загадкой. Причем такой сложной, что претендуют на две карточки сразу три футболиста. Защитник «Интернасьоналя» Мойзес Барбоза уже и с партнёрами попрощался, и с Бразилией, но в качестве игрока ЦСКА так и не представлен. Похожая ситуация с игроком «Аякса» Магальяном. Были новости и про согласие футболиста, и агент подтверждал трансфер, но 28-летний аргентинец всё ещё не в футболке ЦСКА. А тут у этих защитников появился конкурент – тоже оборонец, тоже из Южной Америки. В Уругвае пишут, что ЦСКА купил 70% прав на защитника «Насьоналя» и юношеской сборной Энцо Сосу.

«Динамо» - израильтянин и мексиканец после парагвайца

Активно ведёт работу и «Динамо». Привезли парагвайца Фернандеса для построения нового центра защиты и уже наигрывают новичка, а теперь озаботились полузащитой. Опорник «Маккаби» Нетанья Эден Карцев стал игроком «Динамо» 2,6 миллионов евро. Полузащитник очень перспективный, получи контракт на 3 года. В активе Карцева уже числятся три матча в первой сборной Израиля, постоянно призывался он и в молодёжку. С обороной тоже не всё – в продвинутой стадии находятся переговоры с Сесаром Монтесом. 25-летний защитник сборной Мексики и «Монтеррея» дважды выигрывал Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Сразу опытную единицу хотят выхватить бело-голубые с латиноамериканского рынка.

Европейские чемпионаты

Приостановка сделки по Миранчуку

Теперь о трансферах, которые далеки от свершения. И все они касаются экс-игроков РПЛ. Стоило только спортивному директору «Торино» подтвердить, что клуб арендует Алексея Миранчука с правом выкупа за 12 миллионов евро, как повисла тишина. А затем вскрылась её причина: «Аталанта» хочет прописать 15 млн евро в качестве выкупа, «Торино» понимает, что столько позволить себе не сможет. Тормозит сделку и Гасперини, тренер пока не понял, согласен ли он терять глубину состава, отпуская Миранчука. «Торино» и лично Иван Юрич (главный тренер, заинтересованный в подписании Алексея) поставлены на паузу.

Нестыковка в цене по Шомуродову

Примерно похожая ситуация с Элдором. С той лишь разницей, что Моуринью чётко обозначил позицию – продать Шомуродова. Вроде договорилась «Рома» с «Болоньей», собирались по рукам ударить, но опять всплыла сумма выкупа. Римляне хотят получить 9 млн евро после сезона аренды, а «Болонья» пытается цену снизить или вообще исключить пункт обязательного выкупа, такие траты не по карману скромному клубу. Следят за ситуацией «Сассуоло», тот же «Торино», «Вулверхэмптон» и «Аль-Хиляль». Вариантов у Шомуродова вроде много, но сам игрок отмечает: приоритет – остаться в Серии А.

Тишина в деле Кокорина

А теперь о том трансфере, где даже вариантов нет. «Фиорентина» просто мучается, пытаясь избавиться от Кокорина. Не взяли Александра на сборы, грозятся не заявить на сезон, но российский форвард не сдаётся. Кокорин намерен отработать контракт до конца, предложений (и даже банальных трансферных запросов) по нему не было. Тишина. Клубу, кажется, тоже надоело возиться с футболистов. Кокорин отстранён от команды и не участвует на сборах. Следовательно, шансы попасть в заявку на сезон очень малы. Новости из Флоренции с каждым днём окрашиваются во всё более негативные тона. Видимо, шутки кончились.