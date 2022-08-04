Широков: «Кассьерра - форвард номер один в «Зените», отсутствие Дзюбы не ощущается»

Экс-футболист сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Роман Широков поделился мнением о новичке петербургского «Зенита» Матео Кассьерре.

«На сегодня Кассьерра - форвард номер один в «Зените». Пока отсутствие Дзюбы не ощущается», - передает слова Широкова «РБ Спорт».

25-летний колумбийский центрфорвард перешел в стан «сине-бело-голубых» из «Сочи» этим летом. Компенсация за его трансфер составила 4,5 миллиона евро. С Кассьеррой был подписан долгосрочный контракт до середины 2025 года.

В текущем сезоне РПЛ Матео провел три поединка, в которых отметился одним голевым пасом.