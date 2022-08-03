Плющенко рассказал, за кем из футболистов всегда пристально наблюдал

Фигурист Евгений Плющенко, сыгравший в дебютном поединке за команду «БроукБойз» в футбольной Медиалиге, рассказал о своем интересе к футболу.

«Я раньше следил за футболом, когда играл мой хороший друг Дель Пьеро. Когда Кержаков Саша играл, тоже следил. 95% фигуристов играют в футбол, баскетбол, волейбол», - рассказал олимпийский чемпион «Чемпионату».

Из звезд других видов спорта, которые будут выступать в Медиалиге, Евгений выделил олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артута Далалояна, бойца ММА Александра Емельяненко, а также чемпионку мира по пляжному футболу – Анастасию Савину.