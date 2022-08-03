Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Абаскаль претендует на звание лучшего тренера РПЛ в июле

03 Августа 2022 • 19:51 Комментировать

Российская премьер-лига обнародовала список из пяти тренеров, которые претендуют на звание лучшего по итогам июльских матчей. В списке оказались Сергей Семак из «Зенита», Гильермо Абаскаль из «Спартака», Владимир Федотов из ЦСКА, Валерий Карпин из «Ростова» и Олег Василенко из «Факела».

После трёх сыгранных туров на вершине турнирной таблицы РПЛ наблюдается троевластие – по семь зачётных баллов набрали «Зенит», «Спартак» и ЦСКА.

Матчи четвёртого тура российского чемпионата пройдут 6 и 7 августа. Не пропускайте текстовые трансляции, которые проходят на страницах портала LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Ростов Факел Валерий Карпин Сергей Семак Олег Василенко Владимир Федотов Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Августа
20:22 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов: «Скамейкой «Зенита» можно любоваться вечно»
20:14 · Россия. Премьер-лига
Кечкеш уйдёт из «Пари НН», но только через полноценный трансфер
19:54 · ФНЛ-2. Группа 3. Подгруппа 2
Бурлак пополнил состав «Знамя» из Ногинска
19:51 · Россия. Премьер-лига
​Абаскаль претендует на звание лучшего тренера РПЛ в июле
19:43 · Россия. Премьер-лига
​РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока в июле – игроков «Зенита» в списке нет
19:40 · Россия. Премьер-лига
Смородская: Я бы не отпускала российских игроков в чемпионат Турции
19:31 · Россия. Премьер-лига
Семшов: После дерби станет ясно, на что претендует «Спартак»
19:23 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Зенит» — претендент номер один на чемпионство»
19:13 · Россия. Премьер-лига
«Трабзонспор» не заинтересован в подписании игроков из РПЛ
19:12 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА ещё не выкупил права на Сосу
18:47 · Россия. Премьер-лига
Широков считает, что «Спартак» должен составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство
18:17 · Россия. Премьер-лига
Уткин оценил идею с платными обращениями в ЭСК
17:58 · Россия. Премьер-лига
Агент Монтеса рассказал о ходе переговоров с «Динамо»
17:56 · Россия. Премьер-лига
​Блогер Литвин сможет руководить «Сахалинцем», несмотря на длительную дисквалификацию
17:50 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, при каком условии «Динамо» заплатит десять миллионов евро за Монтеса
Все новости
Рекомендуем