​Абаскаль претендует на звание лучшего тренера РПЛ в июле

Российская премьер-лига обнародовала список из пяти тренеров, которые претендуют на звание лучшего по итогам июльских матчей. В списке оказались Сергей Семак из «Зенита», Гильермо Абаскаль из «Спартака», Владимир Федотов из ЦСКА, Валерий Карпин из «Ростова» и Олег Василенко из «Факела».

После трёх сыгранных туров на вершине турнирной таблицы РПЛ наблюдается троевластие – по семь зачётных баллов набрали «Зенит», «Спартак» и ЦСКА.

Матчи четвёртого тура российского чемпионата пройдут 6 и 7 августа. Не пропускайте текстовые трансляции, которые проходят на страницах портала LiveResult.