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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока в июле – игроков «Зенита» в списке нет

03 Августа 2022 • 19:43 Комментировать

Российская премьер-лига назвала претендентов на звание лучшего футболиста чемпионата в июле. В список попали пять игроков из разных клубов: Федор Смолов из «Динамо», Эдуард Сперцян из «Краснодара», Даниил Уткин из «Ростова», Куинси Промес из «Спартака» и Игорь Акинфеев из ЦСКА.

Как видим, в списке не оказалось представителей «Зенита». При этом именно питерцы располагаются на вершине турнирной таблицы РПЛ после трёх туров. У них семь баллов и лучшая разность мячей по сравнению со «Спартаком» и ЦСКА – 9:1.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Ростов Краснодар Динамо Москва Игорь Акинфеев Фёдор Смолов Даниил Уткин Куинси Промес Эдуард Сперцян
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