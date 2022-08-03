​РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока в июле – игроков «Зенита» в списке нет

Российская премьер-лига назвала претендентов на звание лучшего футболиста чемпионата в июле. В список попали пять игроков из разных клубов: Федор Смолов из «Динамо», Эдуард Сперцян из «Краснодара», Даниил Уткин из «Ростова», Куинси Промес из «Спартака» и Игорь Акинфеев из ЦСКА.

Как видим, в списке не оказалось представителей «Зенита». При этом именно питерцы располагаются на вершине турнирной таблицы РПЛ после трёх туров. У них семь баллов и лучшая разность мячей по сравнению со «Спартаком» и ЦСКА – 9:1.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов.