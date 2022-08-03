Смородская: Я бы не отпускала российских игроков в чемпионат Турции

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская оценила уровень чемпионата Турции.

«В Турции не такая уж сильная лига! Честно говоря, любой российский футболист мог бы там заиграть», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

Бывший президент «железнодорожников» заявила, что не стала бы отпускать российских игроков в турецкую лигу, но другие пока не предлагают, необходимо подождать какое-то время и появятся различные предложения.

Напомним, что недавно экс-полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев подписал трудовой договор с турецким клубом «Фатих Карагюмрюк» до 2024 года.