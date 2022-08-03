«Трабзонспор» не заинтересован в подписании игроков из РПЛ

Президент «Трабзонспора» Ахмет Араоглу ответил на вопрос о возможном подписании игроков из Российской премьер-лиги.

«На данный момент мы не интересуемся ни одним из игроков РПЛ, но никогда не говори никогда», — цитирует Араоглу «Спорт-Экспресс».

При этом президент клуба не исключил, что в ближайшие дни может появиться интересная информация.

«Трабзонспор» отроет новый сезон чемпионата Турции матчем против «Истанбулспора», игра состоится 5 августа в 21:00 по московскому времени. Напомним, что в предыдущем розыгрыше «Трабзонспор» стал чемпионом страны впервые с сезона-1984/85.