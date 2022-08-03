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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Трабзонспор» не заинтересован в подписании игроков из РПЛ

03 Августа 2022 • 19:13 Комментировать
Истанбулспор
...
Трабзонспор
4.90 3.75 1.72
05.08 21:00

Президент «Трабзонспора» Ахмет Араоглу ответил на вопрос о возможном подписании игроков из Российской премьер-лиги.

«На данный момент мы не интересуемся ни одним из игроков РПЛ, но никогда не говори никогда», — цитирует Араоглу «Спорт-Экспресс».

При этом президент клуба не исключил, что в ближайшие дни может появиться интересная информация.

«Трабзонспор» отроет новый сезон чемпионата Турции матчем против «Истанбулспора», игра состоится 5 августа в 21:00 по московскому времени. Напомним, что в предыдущем розыгрыше «Трабзонспор» стал чемпионом страны впервые с сезона-1984/85.

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Евро-Футбол.Ру,
Трабзонспор РПЛ Ахмет Араоглу
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