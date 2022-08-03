​ЦСКА ещё не выкупил права на Сосу

Спортивный директор «Насьоналя» Себастьян Трамарко поторопился объявить о том, что ЦСКА выкупил 70% прав на защитника Хоакина Сосу. Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

«ЦСКА продолжает обсуждение условий по возможному трансферу, но при этом раздумывает над необходимостью этого перехода», - сообщил источник, отмечая, что уверенности в осуществлении трансфера пока нет.

Хоакину Сосе 20 лет. В настоящий момент он представляет «Ливерпуль» из Монтевидео, играя там в аренде. За пределами родного Уругвая Соса ещё никогда не выступал.

Отметим, что Хоакин Соса является центральным защитником, но может сыграть и слева. Эксперты из transfermarkt оценивают игрока в 500 тысяч евро.