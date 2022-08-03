Уткин оценил идею с платными обращениями в ЭСК

В обозримом будущем в российском футболе обращения в экспертно-судейскую комиссию могут стать платными. Согласно идее, клуб вносит депозит за каждое обращение и получает деньги обратно только в том случае, если решение арбитра в конкретном эпизоде ЭСК признаёт ошибочным.

Такую идею посредством публикации в телеграм-канале оценил известный журналист Василий Уткин.

«Чушь это. Чем больше случаев рассматривает комиссия, тем лучше. Это способствует разъяснению правил и их применения. Никакой иной задачи у ЭСК нет. Комиссия совершенно не перерабатывает. Тут не за что платить, это вполне естественное право - получить разъяснения», - поделился своим мнением Уткин.

Если обращения в ЭСК действительно станут платными, это может привести к тому, чтобы клубы будут более избирательно подходить к жалобам на судейские решения. Таким образом, у экспертно-судейской комиссии будет меньше работы.