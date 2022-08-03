​Блогер Литвин сможет руководить «Сахалинцем», несмотря на длительную дисквалификацию

Блогер Михаил Литвин схлопотал дисквалификацию на полтора года за оскорбления и нанесение удара главному арбитру матча Второй лиги «Рязань» - «Сахалинец». Артур Григорьянц, возглавляющий КДК РФС, уточнил, что Литвин наказан исключительно как футболист. Это означает, что блогер сможет продолжать руководить «Сахалинцем» на должности генерального директора клуба.

Более того, Михаил Литвин сможет находиться на скамейке запасных «Сахалинца». Клубы нередко вносят руководителей в заявку как администраторов.

Напомним, что Михаил Литвин ударил судью после поражения его команды. По ходу игры арбитр ошибочно назначил пенальти в пользу «Рязани».