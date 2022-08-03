Стало известно, почему Урунов не хочет уходить из «Спартака» - дело в деньгах

Полузащитник Остон Урунов остаётся игроком «Спартака», хотя в клубе на него не рассчитывают. 21-летний футболист не хочет уходить из «Спартака» из-за хорошего оклада. Даже не играя за «красно-белых», Урунов получает по 50 тысяч евро каждый месяц. Об этом на своих страницах рассказывает sport24.

Судя по всему, предложить Остону Урунову зарплату такого же уровня не может ни один из клубов, проявлявших к нему интерес.

Действующий контракт связывает Остона Урунова со «Спартаком» ещё на три сезона. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают полузащитника в 700 тысяч евро.