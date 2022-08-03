Актёр из сериала «Реальные пацаны» будет играть в Медиалиге

Актёр Игорь Ознобихин, который принял участие в съёмках сериала «Реальные пацаны», рассказал о том, что будет играть в Медиалиге.

«Я очень люблю футбол и всегда при любой возможности в него играю. Появилась возможность сыграть за «БроукБойз» — я не мог упустить такой шанс», — приводит слова Ознобихина «Чемпионат».

Актер сообщил, что ему он не получил никаких денег за переход в «БроукБойз».

Напомним, что Ознобихин сыграл роль участкового в сериале «Реальные пацаны», который транслируется на телеканале «ТНТ» с 2010 года.

Новый сезон Медийной футбольной лиги стартует осенью и продлится в течение трех месяцев.