«Сочи» оштрафовали за неподобающее поведение игроков на поле

Футбольный клуб «Сочи» оштрафован на 100 тысяч рублей на неподобающее поведение игроков клуба (восемь желтых карточек за матч) в поединке третьего тура чемпионата России против «Ахмата» (2:1). Новость об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил глава КДК РФ Артур Григорьянц.

Сочинцы смогли набрать шесть очков в первых трех турах чемпионата России. После трех игровых дней южане располагаются на высоком четвертом месте, отставая от лидера первенства в лице санкт-петербургского «Зенита» на одно очко.

В рамках четвертого тура РПЛ «барсы» сыграют с «Пари НН». Начало встречи в 20:00 по московскому времени.