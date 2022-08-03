​Абаскаля оштрафовали после крупной победы «Спартака»

В третьем туре Российской премьер-лиги «Спартак» порадовал своих болельщиков крупной победой над «Оренбургом» со счётом 4:1. Рулевой «красно-белых» Гильермо Абаскаль по ходу игры допускал выходы за пределы технической зоны, что запрещено регламентом. КДК РФС наложил на испанского специалиста штраф в размере 20 тысяч рублей.

В настоящий момент Гильермо Абаскаль готовит «Спартак» к гостевой игре чемпионата России против «Урала». Команды сыграют в ближайшую субботу, 6 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Напомним, что Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» в летнее межсезонье.