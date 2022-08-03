«Факел» получил штраф за поведение болельщиков на матче с «Динамо»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Факел» за поведение фанатов на домашней встрече 3-го тура чемпионата России против столичного «Динамо» (3:3).

«Клуб получил штраф в 20 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники», - передает слова главы КДК РФС Артура Григорьянца «Спорт-Экспресс».

После трех туров чемпионата России воронежская команда располагается на 12-й строчке в турнирной таблице, имея в активе два очка. Московское «Динамо» после трех игровых дней располагается на пятом месте с пятью набранными баллами.

В грядущие выходные «Факел» сыграет на выезде с ЦСКА, а «Динамо» отправится в Самару к «Крыльям Советов».