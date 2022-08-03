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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Назначен арбитр на матч «Краснодар» - «Локомотив»

03 Августа 2022 • 16:32 Комментировать

Пресс-служба Российского футбольного союза опубликовала информацию о судейских назначениях на матчи четвёртого тура Премьер-лиги. На главный поединок игрового дня между «Краснодаром» и «Локомотивом» был назначен Владислав Безбородов. У монитора ВАР будет работать Игорь Панин, которому поможет Валерий Данченко.

Есть смысл посмотреть на назначения рефери на матчи других топ-клубов РПЛ.

«Урал» - «Спартак». Арбитр – Павел Кукуян, ВАР – Евгений Кукуляк, АВАР – Александр Богданов;

ЦСКА – «Факел». Арбитр – Ян Бобровский, ВАР – Сергей Карасёв, АВАР – Адлан Хатуев;

«Ахмат» - «Зенит». Арбитр – Сергей Иванов, ВАР – Анатолий Жабченко, АВАР – Екатерина Курочкина.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Краснодар Владислав Безбородов
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